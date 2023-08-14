Объявлен курс доллара на 11 сентября: сработают августовские сверхдоходы от экспорта нефти

Доллар - по 100! Некоторые россияне запаниковали. Но экономические аналитики уверяют, что скоро ситуация стабилизируется. И главная причина - высокие цены на нефть.

«Действительно, августовские сверхдоходы от экспорта нефти и газа и станут заметным драйвером для укрепления курса рубля! Но произойдет все не быстро», - заявила экономист Екатерина Константинова.

По ее мнению, рубль начнет повышаться к середине сентября - числу к 11. Доллар может упасть до 95 рублей.

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