Как за четыре минуты простерилизовать банки в микроволновке: проще способа нет

Если в вашем доме есть микроволновка, забудьте о старых методах стерилизации банок. Ничего кипятить и держать над паром уже не нужно.

Сейчас это сделать можно в два счета, без лишних усилий, затрат электроэнергии и времени.

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В банки налейте немного воды, поставьте в микроволновку на четыре минуты. Далее достаньте, слейте воду. Все!

Банки станут абсолютно стерильными и не подведут вас в ваших заготовках.

Источник: Telegram-канал «Секрет дачи. Дом и сад».