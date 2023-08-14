Обработайте кусты смородины этой смесью в августе: в новом году ветки будут гнуться от крупных ягод

Чтобы смородина дала богатый урожай в будущем году, ее нужно обработать от вредителей. Проводить процедуру следует сразу после финального сбора урожая.

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Эффективный состав можно приготовить своими руками. Вам потребуется взять 50 граммов хозяйственного мыла, 230 граммов золы и 1 чайную ложку медного купороса.

Растворите эти ингредиенты в 10-литровом ведре воды и используйте получившуюся жидкость для обработки надземной части растений. Остатки средства можно вылить на землю, это тоже принесет огромную пользу.

Если все сделать правильно, то смородина завалит вас крупными сладкими ягодами в новом году.

Источник: издание belnovosti.by