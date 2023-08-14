Обязательно сделайте это с розой в сентябре: льем настойку-стимулятор под куст — инструктаж

Роза требует особого ухода и внимания — использовать удобрение для полива розового куста нужно и весной, и летом, и особенно осенью. Это поможет побегам вызреть и лучше перенести морозы. Для этого используем удобрение на основе фосфора и калия.

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Первую подкормку нужно успеть сделать во второй половине сентября: берем 1 ст.л. суперфосфата и сернокислого калия на ведро воды. Поливать нужно по 3 литра на растение.

Эту подкормку вносят каждые две недели вплоть до середины октября. То есть всего получится три раза.

Перед тем как внести подкормку под розовый куст, нужно сначала полить цветы. Иначе можно повредить корни. Жидкие растворы льем строго в почву, не задевая листья.

По материалам kp.ru