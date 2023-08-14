Сделайте это со смородиной сейчас, а то урожая на будущий год не будет

Обязательно проведите эти процедуры со смородиной во второй половине августа. Иначе урожая ягоды будет на будущий год намного меньше прежнего.
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Удалите все старые, сухие, больные побеги, а также ветки, направленные внутрь куста.
Хорошенько пролейте растения. Под черную смородину вылейте по 3-4 ведра воды под каждый куст, под красную и желтую - по 1-2 ведра.
Разрыхлите землю вокруг каждого куста, но не заденьте ствол и корни.
Подкормите специальным составом, чтобы смородина благоприятно вошла в холод.
2 столовые ложки суперфосфата залейте 0,5 литра горячей воды и оставьте на сутки. Далее разбавьте 10 литрами воды, размешайте.
Добавьте в этот раствор 1 столовую ложку сульфата калия (или 1 стакан золы).
Полейте смородину, используя по 10 литров состава под каждый куст. Через две недели смородину можно подкормить органикой и обработать от вредителей.
Источник: Telegram-канал «Все в сад».