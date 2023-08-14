Роскачество назвало лучшие марки сухого корма для собак — копеечный, без антибиотиков

Собака. Фото: Global Look Press

Эта продукция доступна по цене, при этом отличается неплохим качеством. Так зачем же переплачивать?

Эксперты Роскачества проверили известные марки сухого корма для собак, назвав качественный продукт. Иногда дорого — не значит лучше, и наоборот. Так, даже бюджетный корм может отличаться неплохим качеством.

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В ходе лабораторного исследования специалисты Роскачества установили лучший сухой корм для собак из доступных. Эта продукция считается безопасной и нетоксичной. В ней нет тяжелый металлов, микротоксинов, антибиотиков и искусственных красителей. Состав полностью соответствует заявленному на упаковке.

Наивысший балл получили такие бренды, как Perfect Fit и Purina one. 

Из отечественных кормов на российский знак качества смогли претендовать Pedigree и Royal Canin.

Порой доступная цена не всегда является показателем использования низкокачественного сырья. Относительно дешевый корм марки «365 дней» получил в ходе исследования очень высокий балл. Также в десятку лучших вошел бюджетный корм «Каждый день».

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