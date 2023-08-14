Роскачество назвало лучшие марки сухого корма для собак — копеечный, без антибиотиков

Эксперты Роскачества проверили известные марки сухого корма для собак, назвав качественный продукт. Иногда дорого — не значит лучше, и наоборот. Так, даже бюджетный корм может отличаться неплохим качеством.

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В ходе лабораторного исследования специалисты Роскачества установили лучший сухой корм для собак из доступных. Эта продукция считается безопасной и нетоксичной. В ней нет тяжелый металлов, микротоксинов, антибиотиков и искусственных красителей. Состав полностью соответствует заявленному на упаковке.

Наивысший балл получили такие бренды, как Perfect Fit и Purina one.

Из отечественных кормов на российский знак качества смогли претендовать Pedigree и Royal Canin.

Порой доступная цена не всегда является показателем использования низкокачественного сырья. Относительно дешевый корм марки «365 дней» получил в ходе исследования очень высокий балл. Также в десятку лучших вошел бюджетный корм «Каждый день».