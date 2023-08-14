Как приготовить мороженое из свежих кабачков: получится вкусно и полезно

В конце лета у многих скапливается солидный запас кабачков. Чтобы урожай не пропал, опытные хозяйки делают многочисленные заготовки на зиму. А самые находчивые балуют семью великолепным десертом из этого овоща.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Чтобы приготовить мороженое из кабачков, нужно взять: 200 гр очищенного овоща, 400 гр сливок 33% жирности, 400 гр сахарного песка и 4 ст ложки сока лимона.

Рецепт простой. Измельчите кабачок с помощью блендера. Добавьте в получившуюся массу лимонный сок и энергично перемешайте. Затем введите в этот состав взбитые с сахаром сливки. И уберите форму в морозилку на 6 часов.

Первые 3 часа каждые 40 минут мороженое нужно взбивать с помощью миксера. По прошествии 6 часов десерт можно украсить печеньем, ягодами или карамелью. Вот увидите, такое мороженое понравится даже детям.

Источник: lefood.menu