Перед холодами помидоры оставляем на кустах и выдергиваем с корнем: дозревают дома

Многие садоводы и огородники собирают перед наступлением холодов помидоры еще зелеными и складывают их дозревать в коробки и ящики дома.

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Однако есть более интересный способ. В преддверии осенних заморозков выдерните томатные кусты с грядок вместе с плодами и подвесьте их в прохладном помещении с температурой 12–14 градусов.

В этом случае плоды имеют шанс набрать дополнительную массу — за счет оттока питательных веществ их побегов и листьев, пишет КП.

Томаты не только дозреют быстрее, но и будут вкуснее тех, что хранились и наливались спелостью в коробках.