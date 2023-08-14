Просто разрежьте пополам и протрите подмышки: запах пота улетучится, дезодорант выбрасываем

Если даже в сильную жару вы предпочитаете отказаться от дезодоранта в пользу натуральных средств, наш лайфхак как раз для вас.

Одним из эффективных «борцов» с неприятным запахом пота от тела является лимон. Инструкция по его применению для нейтрализации зловония проста. Нужно разрезать лимон пополам и протереть подмышки. Правда, сначала убедитесь, что на коже нет никаких травм или порезов, иначе будет очень щипать!

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».