Просто разрежьте пополам и протрите подмышки: запах пота улетучится, дезодорант выбрасываем

Если даже в сильную жару вы предпочитаете отказаться от дезодоранта в пользу натуральных средств, наш лайфхак как раз для вас.
Одним из эффективных «борцов» с неприятным запахом пота от тела является лимон. Инструкция по его применению для нейтрализации зловония проста. Нужно разрезать лимон пополам и протереть подмышки. Правда, сначала убедитесь, что на коже нет никаких травм или порезов, иначе будет очень щипать!
Оставить лимон на коже нужно до полного высыхания. Обладателям слишком чувствительной кожи нужно выдавить немного лимонного сока, смешать его с водой и ватным диском протереть подмышки.
Повторять эту процедуру нужно ежедневно, и вы заметите, как ваша кожа приобретет приятный аромат.
По материалам womanshape.ru