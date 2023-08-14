Просто разрежьте пополам и протрите подмышки: запах пота улетучится, дезодорант выбрасываем

Красивая девушка демонстрирует подмышки. Фото: Global Look Press

Лайфхаки для борьбы с неприятным запахом пота от тела летом.

Если даже в сильную жару вы предпочитаете отказаться от дезодоранта в пользу натуральных средств, наш лайфхак как раз для вас.

Одним из эффективных «борцов» с неприятным запахом пота от тела является лимон. Инструкция по его применению для нейтрализации зловония проста. Нужно разрезать лимон пополам и протереть подмышки. Правда, сначала убедитесь, что на коже нет никаких травм или порезов, иначе будет очень щипать!

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Оставить лимон на коже нужно до полного высыхания. Обладателям слишком чувствительной кожи нужно выдавить немного лимонного сока, смешать его с водой и ватным диском протереть подмышки.

Повторять эту процедуру нужно ежедневно, и вы заметите, как ваша кожа приобретет приятный аромат.

По материалам womanshape.ru

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