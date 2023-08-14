Льем в лунки под огурцами настойку на дрожжах: листья растут без желтизны — мощный стимулятор

Опытные дачники поделились секретом, чем удобрять огурцы на огорода в августе, чтобы избавиться от вялости, чахлости и желтых листьев. Есть проверенная универсальная подкормка — мощный стимулятор. Действует на все 100% — теперь делаем только так. Вскапываем лунки под огурцами и льем живительный отвар. Урожай вывозим тачками.

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Берем: 50 г сахарного песка (2 ст. ложки), 1 маленькую пачку сухих дрожжей, 10-литровое ведро теплой воды.

Как приготовить удобрение? Смешиваем все ингредиенты до полного растворения и оставляем настаиваться в теплом месте на 6 часов. Затем разбавляем забродивший коктейль теплой водой в соотношении 1 литр удобрения на 6 литров воды. Льем дрожжевую настойку в лунки под огурцами или используем подкорневой полив. Примерно 500 мл жидкости на взрослый куст огурцов.

По материалам novochag.ru