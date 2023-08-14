За лето подмышки на одежде стали жуткими: пятна испарятся на глазах под действием этой пенки

Летом пятна на одежде в области подмышек от дезодоранта и пота — дело обычное. Однако отстирать их привычными методами и средствами получается далеко не всегда.
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Попробуйте эффективный способ с пеной от соды и перекиси. Он работает эффективно, при этом не портит ткань и ее цвет. Можно использовать не только на белых вещах.
На пятна обильно нанесите средство для мыться посуды, затем насыпьте сверху соду и взбейте пальцами. Потом хорошенько пролейте перекисью водорода. Вы увидите пенную реакцию, она-то нам и нужна.
Далее постирайте вещь — все пятна под мышками просто испарятся.
Источник: Telegram-канал «Хозяйские хитрости».