Если на помидорах увидели желтые макушки: сигнал бедствия — что делать

Желтые макушки на томатах, если это не особенность сорта (такое бывает), говорят о том, что с растением возникла проблема.

Таким образом может проявиться вырождение сорта, если вы долго сажали помидоры своими семенами. Специалисты советуют раз в 3–4 года покупать новые семена.

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Однако самая распространенная причина — это нехватка калия. В этом случае макушка у плодов не только желтая, но и жесткая, твердая.

10 граммов сульфата калия разведите в 10 литрах воды. Полейте составом под корень, используя 3 литра на каждый куст.

Также можно опрыскать листья томата, разведя 1 грамм монофосфата калия в 1 литре воды.

Эти два действия можно сделать одновременно.

Новые плоды уже такими не будут.

Источник: Telegram-канал «Все в сад».