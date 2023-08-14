Что сделает ЦБ, чтобы курс доллара не грохнулся с треском: все будет уже скоро

Курс доллара достиг 100 рублей. Это исторический максимум, который был в последний раз в марте 2022 года.

При этом экономические эксперты уверяют, что выход из сложившейся ситуации есть. Центробанк может стабилизировать курс рубля, но для этого надо проделать следующие этапы.

«В ЦБ могут поставить барьеры на отток капитала, повысить ключевую ставку», — заявил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

По мнению экономиста, уже в ближайшее время ситуация начнет меняться в лучшую сторону для нас.

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