Роскачество назвала лучшие марки шоколада: можно смело брать — без пальмового масла

В Роскачестве назвали марки лучшего качественного шоколада, который полностью отвечает стандартам ГОСТа. В образцах при лабораторном исследовании не были обнаружены сторонние примеси и пальмовое масло. Так что эта продукция полностью безопасна.

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Среди молочного шоколада лучшими специалисты Роскачества назвали сразу несколько марок, в основном они произведены в России.

И это шоколад «Аленка», «Конфил», «Победа вкуса», «Яшкино», Dove и еще несколько других. Они получили 5 из 5 баллов. В составе нет заменителей масла какао, вкус и запах соответствуют характеристикам настоящего продукта.

По материалам primpress