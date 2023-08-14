Избавились от мышей гуманным методом: просто, по-доброму, всем советуем

Если вам надоели мыши в доме или на участке, но вы не хотите убивать милых животных, просто прогоните их при помощи эфирного масла мяты.

Кажется невероятным, но этот способ реально работает, его опробовали многие садоводы и владельцы недвижимости.

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Если мыши разгулялись в вашем доме, то добавьте несколько капель эфирного масла в воду для мытья полов.

Также рекомендуется сделать раствор: 300 мл воды, 15 капель эфирного масла, 10 мл спирта. Налейте его в пульверизатор и обработайте все щели в полу.

Можно смочить в масле салфетки и положить в разных местах. Это касается и огорода. Привяжите такие ароматные сюрпризы на яблонях и кустах.

Источник: Telegram-канал «Все в сад».