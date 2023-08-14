Сорняки не дергаем, не травим химией: просто уксус — чисто сразу

Сорняки не обязательно дергать и травить химией. Есть более легкий и щадящий метод: при помощи уксуса. Он действенный, быстрый, не портящий почву.

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Налейте столовый уксус в пульверизатор, добавьте ложку соли и немного моющего средства. Распылите на сорняки. Эффект вы заметите сразу же. Растения вначале побелеют, потом отсохнут и долго не будут расти на этом месте.

Естественно, такой способ стоит применять вдали от посадок и культурных растений, чтобы не задеть их кислотой и не испортить.

Источник: Telegram-канал «Дневник хозяйки».