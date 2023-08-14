Полейте кабачки этим составом до конца августа: растения порадуют еще одним урожаем

Приближается осень, а это значит, что выбор свежих овощей скоро существенно сократится. Поэтому сейчас самое время позаботиться о том, чтобы продлить плодоношение некоторых культур. Тем более что для этого не нужно прикладывать особых усилий.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Например, чтобы собирать урожай кабачков до глубокой осени, нужно всего лишь полить и опрыскать растения особыми питательными смесями в августе.

Чтобы приготовить состав для корневой подкормки, нужно смешать 1 большую ложку карбамида с ведром отстоявшейся воды. Расход средства: 1 литр на куст.

А для того чтобы подкормить культуру по листу, нужно растворить бутылек йода в 10 литрах воды комнатной температуры.

Источник: издание belnovosti.by.