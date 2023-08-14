Добавили всего одну ложку: окна моются мгновенно и без разводов

Мытье окон — не самое любимое занятие многих хозяек, а все из-за того, что добиться идеального результата тут практически невозможно. Разводы и пятна все равно остаются, как ни старайся. Но не всегда!

Есть отличный способ отмывать окна до идеальной прозрачности, причем в считанные минуты. Экономьте свое время на интересные дела!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»

В любое чистящее средство добавьте чайную ложку крахмала, хорошенько взболтайте и помойте окна при помощи этого состава.

Окна мойте сверху вниз. Благодаря крахмалу пятна очень быстро оттираются и не оставляют разводов.

Источник: Telegram-канал «Дневник хозяйки».