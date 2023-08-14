Топ-5 сортов метельчатой гортензии: красивые, неприхотливые, морозостойкие

Агрономы и садоводы определили топ-5 лучших сортов гортензии метельчатой. Цветы не только поражают красотой, но и отлично уживаются в непростых условиях российского растениеводства.

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В список лучших от КП вошли такие виды гортензии: Грандифлора, Вимс Ред, Ванилла Фрейз, Литтл Лайм, Бобо.

Грандифлора впечатляет очень крупными соцветиями — до 40 см. Вимс Ред постоянно меняет тона своих цветков. То цветет белыми шапками, то темно-красными. Ванилла Фрейз в начале лета цветет белыми цветочками, потом они постепенно становятся розовыми, а к осени уже красными.

Литтл Лайм нравится садоводам долгим цветением, вплоть до самой глубокой осени. Бобо отличается компактностью (60–70 см высотой и около 50 см в диаметре), а потому легко вписывается в дизайн сада.