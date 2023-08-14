Август — время дефолта в России: возврат в 90-е из-за роста курса доллара — все дрожат от страха

Август традиционно считается неблагоприятным месяцем для российской валюты. В памяти у всех события 25-летней давности, когда в середине августа в стране был объявлен дефолт из-за резкого скачка курса доллара.

Некоторые граждане сейчас боятся, что история может повториться. Ведь доллар на бирже опять подскочил до максимальных за полтора года значений. Однако экономисты успокаивают: ситуация в стране не похожа на ту, что была в конце 90-х.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».