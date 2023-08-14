Шипучей кашицей выдраили все черные днища сковородок: готовим средство дома

Если на дне вашей сковороды образовался черный нагар, не оставляйте посуду в таком виде.

Это не только некрасиво, такой нарост продолжает понемногу гореть на плите и испаряться в воздух, к тому же мешает прогреванию посуды и берет на себя лишнюю электроэнергию.

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Избавиться от черного нагара можно при помощи народного средства с содой, которое легко можно сделать дома.

Смешайте по столовой ложке соли, соды, моющего средства для посуды и нашатырного спирта.

Нанесите получившуюся кашицу на нагар и оставьте на один час. Далее промойте водой.

Источник: Telegram-канал «Домашний очаг».