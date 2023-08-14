Нанесите на подмышки на пару минут, а затем смойте: натуральное средство против запаха пота, которое лучше дезодоранта

Способов избавиться от запаха пота без дезодоранта существует огромное множество. Раскрываем один из них, который весьма эффективен летом. Приготовить его можно быстро и просто в домашних условиях. Нужна пищевая сода и сок лимона.

Смешать столовую ложку соды со столовой ложкой лимона. Полученную смесь нанести на подмышки и оставить на пару минут. Затем принять душ и все смыть. Благоухание на день обеспечено. Повторять процедуру нужно каждый день.

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