Как понять, что морковка уже созрела для уборки: есть один верный признак

Чтобы урожай моркови был сочным, сладким и долго хранился, нужно выбрать правильное время для извлечения корнеплода из земли.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Многие огородники высчитывают срок созревания овощей, ориентируясь на дату посадки. Ранние сорта убирают через 60–90 суток, среднеспелые — через 100–130 дней, а поздние могут находиться в земле до 150 суток.

Однако не стоит всецело полагаться на рекомендации производителя семян. Иногда погода и другие факторы вносят свои коррективы.

Опытные огородники советуют смотреть на состояние ботвы и корней. Если нижние листья стали желтеть, а на овоще появилось много мелких корешков, можно смело приступать к уборке урожая.

Источник: izvmor.ru.