Больше никогда не стираем порошком без соли: одна ложка меняет средство кардинально — вещи как новые

Соль способна повысить качество стирального порошка в несколько раз. Не случайно экономные советские хозяйки всегда добавляли ее при стирке.

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Вы можете заранее смешать соль со стиральным порошком в пропорции один к одному. Либо насыпайте ложку или две соли прямо на вещи в барабан перед запуском процесса стирки.

Соль растворит пятна, улучшит качество воды, вымоет начисто весь порошок из волокон.

На выходе вы получите идеально чистые вещи без пятен, с отличным цветом или белизной, мягкие и пушистые.

Источник: Telegram-канал «Жизнь россиянки во Франции».