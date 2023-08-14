Чтобы томаты скорее спели, всегда бросаем под кусты яблоки (хоть дичку): доказанный метод

Если у вас в запасе есть несколько ненужных яблок (кривых, кислых, опавших, дичка из-за забора), обязательно бросьте их под кусты с помидорами.

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Фрукты улучшат вкус томатов и ускорят созревание овощей.

Достаточно 6–7 яблок под одним кустом томатов. Дело в том, что спелые яблоки выделяют газ этилен и помидоры от него спеют скорее, вырастают сладкими и сочными.

Этот метод используют в промышленном растениеводстве для стимуляции созревания томатов, так что способ проверен агрономами.

Источник: Telegram-канал «Все в сад».