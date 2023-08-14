Мучались с мясорубкой, пока не наточили ее нож: так просто оказалось (наш метод)

Если вы не любите готовить фарш на своей мясорубке из-за затупленного ножа, значит, настало время для нашего лайфхака.

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С этой работой справится даже ребенок и любая неопытная хозяйка. Просто приобретите в строительном магазине лист не сильно зернистой наждачной бумаги, раскрутите мясорубку, достаньте из нее нож.

Положите нож лезвиями на наждачку и поводите им по бумаге. Движения совершайте в виде восьмерки.

Очень быстро нож станет острым, вам понравится результат вашего труда!

Источник: YouTube-канал «Двойная порция полезных советов».