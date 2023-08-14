Если кончики от зубных щеток чернеют: кладем в стаканчик ватный диск (плесень исчезнет и не появится)

Даже у самых аккуратных хозяек случается эта проблема — внутри стаканчика и на кончиках ручек зубных щеток образуется черная плесень.

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В ванной практически всегда стоит повышенная влажность, поэтому плесень любит здесь селиться. При этом все знают, что она несет в себе не только эстетические проблемы. Ни в коем случае не допускайте ее распространения, тем более на таких личных предметах, как щетки.

Почерневшие щетки, конечно же, можно выбросить. Но важно также не допустить появления плесени вновь. Чтобы этого не произошло, промойте хлорным отбеливателем внутри стаканчика, хорошо его ополосните, а внутрь положите ватный диск, пропитанный хлоргексидином. Периодически его меняйте и черноты на своих щетках вы не увидите никогда.

Источник: Telegram-канал «Хозяйские хитрости».