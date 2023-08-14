Не спешим покупать новую бритву: натачиваем старую и пользуемся годами (даже одноразовую)

Этим секретом с вами не поделится ни один производитель бритвенных станков, поскольку им это не выгодно.

Однако знайте, что любые станки, хоть многоразовые, хоть одноразовые можно с легкостью наточить и использовать их долгие годы, не тратясь на покупку новых.

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Очень просто наточить лезвия станков можно при помощи кулинарной алюминиевой фольги. Возьмите рулон и просто поводите лезвием станка по нему вдоль от себя.

Повторите эти движения несколько десятков раз (количество зависит от степени проблемы), периодически аккуратно ощупывая поверхность пальцем. Как только вы поймете, что ваша бритва обрела нужную остроту, закончите процесс.

Источник: Telegram-канал «Горничная».