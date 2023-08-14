Чтобы роза хорошо перенесла зиму, подкармливаем уже сейчас: состав такой

Чтобы роза радовала нас не только в этом году, но и в следующем, подкормите ее прямо сейчас важным для нее составом.

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В настоящее время розе нужен фосфор, который укрепит корневую систему и повысит зимостойкость.

Одну столовую ложку с горкой суперфосфата растворите в одном литре кипятка. Дайте настояться ночь, доведите объем до 10 литров воды, перемешайте. Сюда же добавьте 10 граммов аммиачной селитры, одну столовую ложку сульфата калия.

Полейте данной подкормкой розу на один квадратный метр посадки. Используйте это удобрение в день приготовления, хранить его нельзя.

Источник: Telegram-канал «Все в сад».