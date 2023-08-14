Сентябрь — время падения доллара: курс понизится до цифр, которые мы уже забыли

Торги на Мосбирже в последнее время редко приносят хорошие новости для рубля. Доллар неминуемо приближается к 100 рублям. И, похоже, что этот процесс уже сложно остановить.

Центральный банк России долгое время никак не реагировал на стабильное повышение доллара и снижение позиций отечественной валюты. Однако сейчас начал действовать, укрепляя отечественный рубль.

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Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков, полагает, что с сентября ситуация начнет меняться. И доллар этой осенью достигнет курса в 90–95 рублей.

Эксперт уверен, что рубли на мировом рынке в настоящее время еще недооценили, а вот американскую валюту, напротив, переоценили. Рано или поздно произойдет отрезвление.

Источник: 1prime.ru.