Хитрость стирки из СССР: советские женщины всегда бросали одну ложку на белье — было чистейшее

Попробуйте советский метод стирки вещей с солью. Добавляйте 1–2 столовые ложки в процессе — и вы не узнаете свои вещи.

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Соль можно подмешивать в порошок, а можно бросать просто на вещи в барабан.

С этим дешевеньким веществом качество стирки становится намного лучше. Пятна уходят моментально, белое белье становится белее, а черное — чернее, краски будут на ткани в конце процесса сочнее.

При этом вещи легче прополаскаются от порошка и станут мягче, то есть отпадет необходимость в использовании кондиционера.

Источник: Telegram-канал «Жизнь россиянки во Франции».