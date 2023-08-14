Три способа отличить настоящий мед от подделки: вода, уксус, огонь

Многие люди приобретают мед из-за пользы этого продукта. Однако некоторые недобросовестные производители научились хитрить, подмешивая в состав продукта пчеловодства крахмал, муку, патоку и прочее, дабы получить дополнительную выгоду.

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При таком подходе продукт, конечно, может вызвать много вопросов. Так как же отличить настоящий мед от подделки?

Попробуйте воспользоваться этими тремя народными способами.

Подцепите немного меда на палочку и поднесите к нему зажженную спичку или зажигалку. Если мед расплавится и зашипит не сразу, значит, он качественный.

Растворите мед в воде и подождите некоторое время. Качественный мед не оставит осадка.

В водяной раствор меда накапайте уксусной эссенции (2–3 капли). Если увидите шипение, велика вероятность того, что перед вами подделка.

Источник: doc.ua.