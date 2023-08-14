Медовый Спас 14 августа: вот что нельзя делать в этот день – иначе беда

Начало Успенского поста отмечают православные верующие 14 августа. Это Медовый Спас, который уходит корнями глубоко в историю.

В этот день главным блюдом на столе является мед. Верующие на Руси подрезали пчелиные соты и приносили в церковь, чтобы угощать нуждающихся.

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Также особенный день сопровождается различными правилами и запретами. Так, нельзя 14 августа есть мясо, молочную и рыбную продукцию.

Застолья и вечеринки, рестораны и клубы нужно в этот день игнорировать. Равно и пить алкоголь запрещено.

Уборку в доме лучше отложить на другой день.

В общении с людьми следует отказаться от ругани, злобы и агрессии; нельзя желать зла или мстить. Поскольку считается, что все это вернется троекратно тому, кто нарушил такой запрет.

По материалам сайта Belnovosti