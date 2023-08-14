Пятна на огурцах — это паутинный клещ: очень заразный, как быстро спасти урожай

Паутинный клещ лютует в конце августа, многие садоводы не знают, как избавиться от этой напасти. И если на ваших огурцах и других культурах появились светлые пятна, не игнорируйте их.

Перевернув, вы можете увидеть черные точки, значит, у вас точно завелся этот крайне сложный и очень заразный вредитель.

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Поврежденные листья срочно удалите с растений и сожгите. Помните, что единичная обработка от этой заразы не поможет. При обработке мы уничтожаем взрослых клещей, потом вылупятся личинки. Так что обработку проведите 3–4 раза с интервалом в три дня.

Применяйте против клещей биопрепараты с аверсектином, другие не помогут. Срок ожидания от последней обработки до сбора урожая — три дня.

Важно опрыскивать растения полностью: от ствола до листьев, сверху и снизу. Кроме этого, обрабатывайте также почву вокруг культур и все, что есть вокруг.

После обработки обязательно смените одежду, чтобы не растащить клеща по всему саду.

Источник: Telegram-канал «Все в сад».