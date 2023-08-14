Скажите это в турецком отеле и у вас будет лучший номер за копейки: всегда работает

Россияне привыкли добиваться своего на турецких курортах чаевыми. Однако в этой солнечной стране на самом деле еще больше ценится уважение к ним и к их стране.

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Одним лишь вежливым обращением и внимательностью вы можете добиться гораздо большего.

Заранее выучите слова вежливости вроде «здравствуйте», «спасибо», «всего хорошего», «очень приятно» и другие. Но и не забудьте про неожиданные комплименты.

Ни один администратор ресепшена не устоит перед вами, если вы отвесите ему на турецком комплимент, что он симпатичный или очень милый. Номер люкс будет обеспечен, даже если вы бронировали эконом!

Отметим, что любые фразы на турецком легко найти в онлайн-переводчиках.

Источник: tonkosti.ru