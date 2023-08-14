Забыли про икру, делаем только эту закуску из кабачков на зиму: тот самый рецепт, за которым охотятся хозяйки

Сезон кабачков стартовал, и первой среди заготовок на зиму варится икра. Однако набирает популярность другая холодная закуска из полезного овоща, и теперь претендует на лидерство.

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Это аджика из кабачков. Вкуснющая закуска готовится очень легко и быстро, съедается еще стремительнее.

На 1 кг кабачков требуется 1 кг помидоров, 800 гр сладкого перца, 200 гр чеснока, 1 острый перец, 1,5 ст ложки соли, 100 гр 9%-ного уксуса и 100 гр растительного масла.

Очищенные от кожуры и семечек кабачки измельчаем до кубиков, остальные овощи – в блендере. Разогреваем растительное масло в кастрюле, вносим получившееся овощное пюре. Как только закипело, солим и варим 1 час на слабом огне, постоянно помешивая.

В финале варки вливаем уксус и разливаем по стерилизованным банкам, закатываем под крышку, переворачиваем и в тепло остывать.

По материалам сайта Pensnews