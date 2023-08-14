Берем самый дешевый отбеливатель и делаем его мощным: просто добавляем немного соды

Делимся простым, но очень эффективным способом отбеливания при помощи максимально дешевых средств.

Возьмите 50 миллилитров самого дешевого хлорного отбеливателя типа «Белизны», ¼ стакана пищевой соды, ¼ стакана уксуса столового 9%.

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Положите эти вещества в отсек для порошка стиральной машинки и запустите стирку. Ваши вещи отстираются намного лучше обычного из-за процесса, который активизирует сода в сочетании с уксусом.

Не забудьте проверить, можно ли вещи отбеливать подобным образом, проверив бирки.

Источник: Telegram-канал «Лайфхак на заметку».