Доллар упадет ниже 90 рублей: каким будет курс валюты в ближайшие месяцы

Курс доллара, согласно последним данным Мосбиржи, дорос до 99,43 рубля, критически приблизившись к 100 рублям. Евро подскочил до 108,78 рубля.

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Аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин считает, что в ближайшие месяцы не стоит ожидать резкого укрепления рубля, если не стабилизируется баланс между экспортом и импортом и не прекратиться отток капитала из России.

При прежних факторах доллар будет балансировать до конца года в районе 88-100 рублей.

Возможно укрепление национальной валюты в конце августа в период налогового периода, а также если ЦБ РФ повысит вновь ключевую ставку. Что, впрочем, в прошлый раз все-таки никак не сказалось на курсе рубля.

Источник: 1prime.ru