Как 30 каплями йода «заставить» помидоры быстро спеть: в конце лета радуемся урожаю

В конце лета многие садоводы озабочены состоянием своих томатов, которые постепенно прекращают плодоносить. Естественно, каждому хочется успеть собрать свой урожай.

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Чтобы простимулировать томаты для быстрого вызревания плодов, можно провести специальное опрыскивание с использование йода, самого обычного, из аптеки.

Растворите его 30-40 капель в 10 литрах воды для полива. Проведите 1-2 опрыскивания по листьям этим слабым раствором йода.

Помните, что любые растения опрыскивают не под прямыми солнечными лучами, то есть делают это вечером, утром или, когда на небе тучи.

Источник: Telegram-канал «Все в сад».