Как простерилизовать банки перед маринованием: 3 очень легких способа – делаем только так

Простерилизовать стеклянные банки перед тем, как мариновать соленья на зиму, легко, если знать, как это делается. Есть три простых способа, которые в ходу у хозяек.

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При помощи духовки. В противень надо налить немного воды, поставить в духовку, а над ним на решетку сверху расставить банки кверху дном. Установить режим 140 градусов Цельсия, емкости поместить на 15 минут. Туда же можно положить крышки.

В микроволновке. Очень быстрый способ, но крышки уже так не простерилизовать. Наливаем в банку немного воды ставим в печь на пару минут – вода закипает, емкость обрабатывается.

Уксусом. Просто заливаем уксус 9% концентрации в тару, закрываем крышкой и хорошенько трясем. Потом содержимое можно перелить в другую банку и точно так же простерилизовать. Крышка при таком способе тоже стерилизуется.

По материалам Телеграм-канала «Идеи и советы»