Унитаз отмываем в два счета, не потея в туалете: так чисто, аж блестит

Отмыть унитаз с первого раза не всегда бывает просто. Однако, есть народное средство, которое позволяет это сделать буквально за 10 минут. И потеть не придется, поскольку работать будете не вы, а порошок.

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Насыпьте кальцинированную соду на всю рабочую поверхность внутри унитаза щедрым слоем. Заем возьмите любое жидкое моющее средство — подойдет дешевенькое хозяйственное мыло или то, что под рукой.

Залейте небольшим количество мыла соду, ершиком смешайте его с содой и оставьте на 10 минут. Затем пройдитесь щеткой еще раз и смойте.

По материалам Telegram-канала «Проверенные лайфхаки»