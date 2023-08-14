Выбираем спелый арбуз только так – ни разу не промахнулись: признаки сладкого и сочного экземпляра

Август – сезон арбузов. Но для многих купить эту вкусную ягоду довольно сложно. И не потому, что огромная и тяжелая, а из-за трудностей с выбором. Частенько бывает, что разрезав полосатого гиганта, семейство разочаровано его вкусом.

Выбрать сладкий и сочный арбуз можно, следуя определенным правилам. Есть ряд особенностей внешнего вида ягоды, указывающих на его вкус и сладость.

Плод должен быть целым, без трещин, вмятин и мягких бочков. Темных пятен на нем тоже быть не должно.

Хвостик спелого и сладкого арбуза всегда выглядит одинаково – он сухой и коричневый. Видите зелены – не берите такую ягоду, ее сорвали рано и она явно не доспела.

Если на боку арбуза есть желтое пятно, смело берите именно этот экземпляр. Это означает, что он хорошенько погрелся на солнышке. А вот если пятно зеленое, то пройдите мимо.

Еще можно постучать по арбузу. Глухой и плотный звук свидетельствует о его спелости, высокий и пустой – наоборот.

По материалам сайта Belnovosti