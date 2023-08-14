Как сохранить огурчики свежими всю зиму: секрет наших бабушек

Зимой свежие огурцы на вес золота. И ценник в магазине кусается. Поэтому можно воспользоваться секретом наших бабушек, которые могли сберегать овощ в целости и сохранности на протяжении многих месяцев.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Пролежать огурцы так могут до 250 дней. Для хранения надо использовать глиняный горшок. На его дно располагают деревянную решетку, потом наливают уксус, сверху накладывают огурчики.

Когда овощи будут уложены, емкость следует плотно закрыть и опустить в погреб, где они будут храниться до зимы.

По материалам сайта Izvmor