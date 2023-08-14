Теперь готовим растворимый кофе без ошибок: вкуснее не пробовали – не отличишь от молотого

Кофе – один из самых популярных и любимых у россиян напитков. Но часто из-за экономии времени люди готовят себе не молотый, а растворимый - дешевле, быстрее, и вкус понятный.

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Но большинство поклонников делают его неправильно, из-за чего в чашке оказывается совсем не тот вкус, на который рассчитывает большинство.

На самом деле заливать крутым кипятком растворимый кофе нельзя. Из-за этого у него кислый и горький вкус. Начинать надо с холодной воды.

Требуется в чашку насыпать нужный объем растворимого кофе, налить чуточку холодной воды. И только после этого – горячую, 90-95 градусов Цельсия, воду. В результате вкус у содержимого в чашке будет совершенно иной.

По материалам сайта Belnovosti