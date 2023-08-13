Критическая отметка будет пробита: курс доллара на понедельник, 14 августа

Осталось всего несколько часов до открытия торгов на Московской валютной бирже. Аналитики уже делают прогнозы по поводу того, каким будет курс доллара в ближайший понедельник, 14 августа.
От того, будет ли пробита критическая отметка, зависят дальнейшая судьба рубля, как минимум, до конца августа.
Финансисты полагают, что доллар поднимется до ста рублей. Тем более, что до этой цифры осталось всего ничего.
«Российский рубль с большой вероятностью протестирует отметку в 100 рублей за доллар, чуть больше 50 копеек остается до психологического уровня в 100, и здесь локальным сопротивлением выступит 101 рубль за доллар и 112,5 рубля за евро», - отметил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк.
По материалам bfm.ru