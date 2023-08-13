Смажьте подмышки и ждите, когда впитается: натуральное средство эффективно уничтожает запах пота — дезодорант не нужен

Девушка показывает красивые подмышки. Фото: Global Look Press

Делимся годным лайфхаком.

Существует множество средств и способов уничтожить запах пота без дезодоранта. Для тех, кто предпочитает все натуральное, пригодится этот лайфхак.

Оказывается, кокосовое масло, обладающее массой полезных свойств, еще и эффективно борется с запахом пота. В кокосовом масле содержатся жирные кислоты средней цепи, которые считаются мощными противомикробными средствами. Они избавляют от бактерий и восстанавливают pH баланс кожи.

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Нужно просто смазать область подмышек кокосовым маслом и оставить до полного впитывания. Излишки масла убрать салфеткой. И благоухать!

По материалам womanshape.ru

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