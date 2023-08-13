Надо умножать на 1,1: дан самый правдивый ответ по курсу доллара и евро до конца августа

Финансовые аналитики сходятся во мнении, что на будущей неделе, с 14 августа, доллар на валютных торгах пробьет отметку в 100 рублей.
Эксперты утверждают, что умеренное ослабление рубля продолжится. Экономисты дали самый честный ответ, какого курса евро и доллара стоит ждать в августе.
«Доллар, очень большая вероятность, что будет тестировать и пробивать отметку в 100 рублей и искать какой-то новый уровень равновесия. Технический анализ говорит, что вероятно даже касание уровня 104 рубля за доллар, но необязательно на следующей неделе. Евро, соответственно, по курсу доллара к евро на международных рынках, который в последнее время колеблется 1,09-1,10, соответственно, этот диапазон — 100-104 рубля за доллар — надо умножать на 1,1, то есть 110-114», - считает финансовый аналитик Александр Головцов.
По материалам bfm.ru