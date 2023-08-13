Надо умножать на 1,1: дан самый правдивый ответ по курсу доллара и евро до конца августа

Финансовые аналитики сходятся во мнении, что на будущей неделе, с 14 августа, доллар на валютных торгах пробьет отметку в 100 рублей.

Эксперты утверждают, что умеренное ослабление рубля продолжится. Экономисты дали самый честный ответ, какого курса евро и доллара стоит ждать в августе.

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