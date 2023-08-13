Перед разворотом рубля: назван честный курс доллара накануне важного момента

Аналитики прогнозируют, что во второй половине августа мы увидим рекордно низкий рубль.

«В краткосрочной перспективе сохраняются риски ослабления рубля до 104 к доллару и 114 к евро. Если текущая ситуация с нацвалютой на новой неделе сохранится, то есть все предпосылки, что эти уровни будут взяты уже во второй половине августа», - считает финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.