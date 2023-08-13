Перед разворотом рубля: назван честный курс доллара накануне важного момента

Табло с изображением логотипа рубля. Фото: Global Look Press

Сколько будет стоить доллар во второй половине августа.

Аналитики прогнозируют, что во второй половине августа мы увидим рекордно низкий рубль.

«В краткосрочной перспективе сохраняются риски ослабления рубля до 104 к доллару и 114 к евро. Если текущая ситуация с нацвалютой на новой неделе сохранится, то есть все предпосылки, что эти уровни будут взяты уже во второй половине августа», - считает финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

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Ну а далее, как считают эксперты, может произойти разворот рубля на 180 градусов. Национальная валюта, ожидается, начнет укрепляться в сентябре. Надежды на это связаны с увеличением ключевой ставки, о которой должен объявить Центробанк.

По материалам 1prime.ru

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