Объявлен средний курс доллара на сентябрь 2023 года: мы попали в ловушку, но есть решение

Курс доллара достиг уже почти 100 рублей. И главная причина в том, что у России снизились доходы от нефти. Причем экономические аналитики говорят, что сейчас мы попали в ловушку, выход из которой - один.

«Рубль сможет стабилизировать только импортозамещение. Это снизит внутренний спрос на валюту и рубль пойдет в рост», - заявила экономист Екатерина Константинова.

Импортозамещение, по словам эксперта - процесс небыстрый. Поэтому в сентябре средний курс будет варьироваться в этих же пределах - 95-100 рублей за доллар. Но рано или поздно все наладится.

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