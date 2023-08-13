Стираем теперь только так: добавляем к порошку это средство и достаем из машинки идеально чистые вещи

Что добавить во время стирки в порошок, чтобы вещи отстирались лучше и качественнее. Хозяйки в СССР знали этот секретик, который решал сразу две задачи - экономил порошок и усиливал его действие.
Речь идет о добавлении при стирке обычной поваренной соли, которая есть на каждой кухне. Советуем воспользоваться этим лайфхаком и современным хозяйкам.
Просто насыпьте немного соли прямо в барабан стиральной машинки вместе с порошком, которым стираете обычно.
Результат стирки вас поразит. Белое станет белее, черное - чернее, а цветное - ярче.
По материалам телеграм-канала «Жизнь россиянки во Франции»